İl Genel Meclis Üyesi Açıkgöz anıldı

Önceki gün hayatını kaybeden Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, meclis toplantısında anıldı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bel fıtığı ameliyatı olan ve daha sonra şeker komasına girerek yoğun bakım ünitesine alınan AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi önceki gün Çelikhan ilçesinde toprağa verildi.

66 Yaşında hayatını kaybeden ve 12 yıldır il genel meclis üyeliği yapan Açıkgöz, bu gün gerçekleştirilen Mart ayı il genel meclis toplatışının ilk oturumunda anıldı. Masasına karanfil ve fotoğrafı bırakılan Açıkgöz’ün vefatı duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, “Abuzer Açıkgöz, yaşam dolu, meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışan bir abimizdi. Kendisi 12 yıllık il genel meclis üyeliği sürecinde önemli hizmetlerin kararına imza attı. Onunla çalışmaktan gurur ve onur duyduk. Hepimizin başı sağ olsun. Biz ondan razıydık, Rabbim de ondan razı olsun inşallah” dedi.

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