Adıyaman’da araç takla attı:1 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü araçla takla attı.

Kaza, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza İdris Toprak (38) yönetimindeki 63 E 2222 Ford marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjde durdu. Meydana gelen kaza sürücü İdris Toprak yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine gönderilen ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınana sürücü İdris Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım aracın yoldan çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

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