Koçali ve Rezip köyü arasındaki gerginlik sulhla sonuçlandı

Adıyaman Merkeze bağlı Koçali ve Rezip köyü arasında sıkıntıya sebep olan ortak kullanım alanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde meydana gelen gerginlik Vali Mahmut Çuhadar’ın araya girmesiyle sulhla sonuçlandı.

Vali Mahmut Çuhadar, iki köy arasında sıkıntıya sebep olan alanla ilgili her iki köyün muhtarı ve köy ihtiyar heyetini Valilik Makamında topladı. Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve diğer yetkililer katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Vali Mahmut Çuhadar, her iki köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetine gerginliğin fazla tırmandırmadan küskünlüğe son vermelerini istedi.

Yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Rezip Köyü Muhtarı Şerif Akyol ve Koçali Köyü Muhtarı Halit Bulut ve ihtiyar heyeti el sıkışarak gerginliğe son verdi.

Barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren her iki köyün muhtarı ve köy ihtiyar heyeti barışa katkıda bulunan Vali Mahmut Çuhadar’a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Vali Mahmut Çuhadar ise, Koçali ve Rezip Köyü Muhtarları ve köy ihtiyar heyetine gösterdikleri bu olumlu iradeden dolayı teşekkür ederek, “ Yüce kitabımız Kur’anı Kerimde ‘İnananlar ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin’ denilmektedir. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Sizler bu barışı seçerek sizden sonraki nesillere ve gençlere örnek oldunuz. Bu husumete son verdiğiniz için her iki köyümüzün muhtarı ve ihtiyar heyetine çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğinizi hiç bir zaman bozmasın” dedi.

Toplantı her iki köy muhtarının ve köy ihtiyar heyetinin el sıkışması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

