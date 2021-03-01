Adıyaman´da alacak kavgası: 1 yaralı, 8 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan alacak kavgasında 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, aksam saatlerinde Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. İki grup arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Arbede sırasında yaralanan V.G., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-01 19:25:49



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