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Jandarma ve polisten öğrencilere eğitim

İHA

Jandarma ve polisten öğrencilere eğitim

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.
"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim veren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri köy okullarından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezindeki okullarda öğrencilere eğitim verdi.
Genel trafik kuralları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kuralların anlatıldığı eğitimler kapsamında jandarma ekipleri Gümüşkaya İlköğretim Okulunda 241 öğrenciye, polis ekipleri ise 23 Nisan İlkokulu ve Yeni Mahalle İlkokulunda 343 öğrenciye eğitim verdi.
Eğitimde öğrencilere güvenli geçiş alanları, emniyet kemeri kullanımı ve öneminin yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte Trafik Dedektif kartı dağıtıldı.

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