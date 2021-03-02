Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanları Ankara’da

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Adıyaman, Besni, Gölbaşı ve Kahta Ülkü Ocakları Başkanları Genel Başkan Ahmet Yiğit yıldırım ile bir araya geldi.

Adıyaman Ülkü Ocakları tarafından Ülkü Ocakları Genel Merkezi ziyareti gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin’in öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette Besni İlçe Ocak Başkanı Mustafa Altın, Gölbaşı İlçe Ocak Başkanı Mehmet Ertürk ve Kahta İlçe Ocak Başkanı Ömer Faruk Toprak ile beraberlerindeki heyet yer aldı.

Ziyaret kapsamında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a Adıyaman Ülkü Ocakları’nın eski fotoğrafını sundu. Müteakiben Besni Ülkü Ocağının tapusu takdim edildi.

Ziyaret programı Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabir ziyareti ile sona erdi.

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