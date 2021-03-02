Adıyaman’da 50 adrese karantina

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Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 50 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında test sonucu pozitif çıkan kişilere yönelik karantina kararı aldı. Kurul, Adıyaman’da 50 adresin 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi.

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