Çatıdaki kullanılmayan malzemeler yandı

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Adıyaman’da bir evin çatısında ki barakada çıkan yangında kullanılmayan malzemeler yandı.

Yangın, Yeni Mahalle 2689 sokakta Rıfat Karadağ’a ait evin çatısında meydana geldi. Çatıda bulunan kullanılmayan malzemeler yandı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebinin ne olduğu araştırılıyor.

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