Adıyaman’da ev yangını

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bahçecik Mahallesinde Mehmet Altın’a ait evin müştemilatında yangın meydana geldi. Yangını fark eden aile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın evin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.