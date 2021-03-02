Besni Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor

Adıyaman’ın Besni Belediyesi ilçedeki 80’in üzerinde aileye günlük yemek dağıtımı yapıyor.

Besni Belediyesi tarafından kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Besni Belediye ekipleri ihtiyaç sahibi ve yaşlılara yönelik yemek dağıtımına başladı. Yaklaşık 10 günlük çalışmanın sonunda ekipler 80’in üzerinde aileye yemek dağıtmaya başladı.

Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye olarak, yaklaşık 10 günden beri yürüttüğümüz ihtiyaç sahibi ve yaşlılarımıza yönelik yemek dağıtımı ve aş evimizi ziyaret ettik. Şu anda 80’in üzerinde eve hizmet veriyoruz. Bu hizmeti başlatabilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşerilerime hayırlı olsun” diye konuştu.

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