’Manken’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajındaki stepneye gizlenmiş uyuşturucuyu ‘Manken’ isimli narkotik köpeği buldu.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunan bir otomobilin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Adıyaman istikametine geldiği yönünde bilgi verilmesi üzerine harekete geçti. Adıyaman’ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri SiverekKahta karayolu üzerinde şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan A.A.A., A.B., C.İ. ve A.K. isimli şahıslar araçtan indirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalara ‘Manken’ isimli narkotik köpeği de katıldı. Otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 11 parça halinde toplam 3 kilo 140 gram metamfetamin, ‘Manken’ tarafından bulundu.

Otomobilde bulunan kişiler gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.