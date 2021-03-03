Dolandırıcı bayan yakalandı

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Adıyaman’da internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle bir bayan şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa’da bir vatandaşın internet üzerinden 21 bin TL dolandırılması olayına karışarak Adıyaman’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya parayı havale ettirerek altın almaya çalışan K.T. isimli şüpheli bayan şahıs işyerinde yakalandı.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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