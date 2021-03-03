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Adıyaman Valisi'nden vatandaşa 'kurallara uyalım' çağrısı

DHA

Adıyaman Valisi'nden vatandaşa 'kurallara uyalım' çağrısı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TÜRKİYE'nin koronavirüs haritasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek yüksek riskli iller grubundaki Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulunarak, "Eğer kurallara titizlikle uyulursa çok yüksek gruptan bir an önce çıkacağız ve normalleşme yönünde adımlar atmaya başlayacağız" dedi.
Adıyaman'da, vaka artışlarının insanların bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, kurallara uyulması ile normalleşmenin başlayabileceğini ifade etti.
'18 BİN 763 NOKTADA KARANTİNA UYGULANDI'
Vali Mahmut Çuhadar, koronavirüs salgını başladığından bu yana İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 389 karar alındığını ve bugüne kadar 18 bin 763 noktada karantina uygulandığını söyledi. Adıyaman'ın çok yüksek riskli 17 il arasında bulunduğunu ifade eden Vali Çuhadar, "Maalesef Adıyaman'ı hiç arzu etmediğimiz bir şekilde çok yüksek riskli iller grubunda diğer 17 ille birlikte yer aldığından görüyoruz. Ancak bu zamana kadar bütün alınması gereken tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edecektir. Bu zamana kadar 18 bin 763 yerleşim yerine karantina uygulamışız. Karantinada bulunanları 960 personelden oluşan 307 denetleme ekibi ile sürekli denetliyoruz. Ayrıca 299 filyasyon ekibimiz de 24 saat aralıksız görev yapıyor. Pandemi nedeniyle salgın sürecinde 37 bin 451 haneye 37 milyonu aşkın yardım yaptık" diye konuştu.
'31 MİLYON 17 BİN 109 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ'
Kentte koronavirüs salgını ile mücadele noktasında denetimlerin aralıksız sürdüğünü de dile getiren Çuhadar, "Denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Bu konuda kurallara uymayan işyerlerimize yönelik yaptığımız yaptırımlarımız var. Kovid-19 yaptırımlarıyla ilgili 23 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşuz. Adıyaman'da şu ana kadar kurallara uymayan kişi ve işletmelere 31 milyon 17 bin 109 lira idari para cezası uyguladık" dedi.
'KURALLARA UYULURSA ÇOK YÜKSEK GRUPTAN BİR AN ÖNCE ÇIKACAĞIZ'
Kentte gerekli tedbirleri aldıklarını ve kurallara uyulduğu taktirde kısa sürede çok yüksek riskli gruptan çıkılacağını belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan Vali Çuhadar, şöyle dedi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı olarak gerekli tedbirleri gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız da bugüne kadar gerekli hassasiyeti göstererek uymaktadırlar ancak ben Adıyamanlı hemşehrilerimden özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen riayet etmelerini özellikle istirham edeceğim. Eğer bu kurallara titizlikle uyulursa çok yüksek gruptan bir an önce çıkacağız ve biz de normalleşme yönünde adımlar atmaya başlayacağız. Vatandaşların bu duyarlılığı göstereceğine eminim."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-03-03 12:30:56

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