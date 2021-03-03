Besni’de yumurta yüklü minibüs alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yumurta yüklü minibüs seyir halindeyken alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Y.T. isimli sürücünün sevk ve idaresindeki 27 AAY 562 plakalı Ford marka minibüs Köseceli Beldesi yakınlarında alev aldı. Motor bölümünden dumanların çıktığını fark eden sürücü Y.T. aracı durdurarak yanan araca müdahale etmek istedi. Aracın yandığını fark eden jandarma ve vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen yangında araç içindeki yumurtalar zarar görürken, minibüste büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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