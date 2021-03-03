Adıyaman’da aranan 4 şahıs yakalandı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması olan 4 şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık sucundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 4 ayrı basit yaralama suçundan toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma sucundan aranan Ç.S., nitelikli dolandırıcılık sucundan aranan A.G., yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

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