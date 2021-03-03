Adıyaman'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yargılandığı davada hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari olan A.E.'nin Adıyaman'da olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli A.E.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-03 17:44:44



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