Başkan Kılınç, sporcularla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu sezon 3. Lig’de başarıyla mücadele eden Adıyaman 1954 Sporun teknik heyetini ve futbolcularını ziyaret ederek zorlu 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi moral verdi.

Bu sezon Adıyaman’ı 3. Lig’de temsil eden ve 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Adıyaman 1954 Sporun her zaman yanında olduklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Perşembe günü kendi evinde ağırlayacağı grup lideri 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi sarıyeşilli takımın teknik heyetini ve futbolcularını ziyaret ederek, başarılar diledi.

Kulüp yöneticilerinin, teknik heyetin ve bazı futbolcuların hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Kılınç, Allah’ın izniyle sezon sonunda 2. Lig’e çıkacaklarına inandığını söyledi. Yöneticiler ve teknik heyet ise zorlu maç öncesi yapılan ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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