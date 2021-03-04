Adıyaman’da spor salonu olmayan ilçe kalmadı

Adıyaman’ın Tut ilçesine 250 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatında sona gelindi. Tut ilçesine yapılan tesis ile spor salonu olmayan ilçe kalmadı.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Adıyaman ve Ak Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte Tut Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Tüm hızıyla süren inşaat çalışmalarında sona gelindiğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 05 Ağustos 2020 tarihinde ihalesi yapılan, Tut halkımıza ve gençlerimize modern bir bina ile hizmet verecek olan Spor Salonu maliyeti 2 milyon 800 bin TL bedelle, 250 seyircili kapasiteli olarak yapılıyor. Tesisin yüzde 75’lik inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Tut halkına hizmet verecek.

Adıyaman gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak modern tesislerden yararlanabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Adıyaman’ı gençlik ve spor alanındaki faaliyet ve organizasyonlarının yoğunluğunun yanı sıra spor tesisleri yatırımları konusunda da çok daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Devam eden yatırımlarımız da tamamlandığında Adıyaman ilçeleri ile birlikte adeta bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehri olmaya devam edecektir. Adıyaman’da 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda Tut ilçemizde yapımı devam eden spor salonu binasının 2021 yılı Haziran ayında tamamlanarak tamamen faaliyete geçmesini planlıyoruz. Böylece bütün ilçelerimiz de birer adet spor salonumuz halkımızın hizmetine sunulmuş olacak.

Bu yatırımların ilimize kazandırılması konusunda Valimiz Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve değerli milletvekillerimize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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