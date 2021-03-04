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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç tekerlekli motosiklet yandı

İHA

Üç tekerlekli motosiklet yandı

Adıyaman’da park halindeki 3 tekerlekli motosiklet atılan sigara izmaritinden yandı.
Yangın, Malazgirt mahallesi 23 Nisan İlköğretim Okulu yakınlarında meydana geldi. Muhammed B. İsimli yabancı uyruklu vatandaşa ait çöp toplamada kullanılan 3 tekerli motosiklet yandı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının atılan biz sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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