Şanlı Türk Bayrağı Şanlıurfa’dan teslim alınarak Gaziantep’e uğurlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Anadolu Gönül Yolu81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında Şanlıurfa’dan teslim alınan şanlı Türk Bayrağı Adıyaman’dan Gaziantep’e uğurlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında Şanlıurfa’dan yola çıkan ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağı Adıyaman’a ulaştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a ulaştı.

Şanlıurfa’da Esma Çelik refaketinde getirilen Türk bayrağı, Gaziantep iline ulaştırılmak üzere Adıyaman Çocuk Evleri Sitesinde kalan Adıyaman temsilcisi Muhammed Ali Gözel’e teslim edildi.

Adıyaman Valiliğinde düzenlenen törenle bayrağı Şanlıurfa temsilcisi Esma Çelik’ten teslim alan Adıyaman temsilcisi Muhammed Ali Gözel, Şanlı Türk Bayrağını Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşta kalan Sinan Yılmaz’a teslim edecek.

Valilik’te düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olan Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu emsalsiz zafer sayesinde rengini şehitlerimizin al kanından alan ve şafaklarda bir alev gibi dalgalanan bayrağımız, milletimizin yıldızı bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır. Tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ diye not düşenlerin torunları olarak bugünde aynı ruh, aynı inanç, aynı kararlılıkla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ etkinliği kapsamında vatan ve istiklal aşkıyla canını ve kanını sebil eden aziz şehitlerimizin al bayrağımıza verdiği kan kırmızısı renkle gök kubbenin ve gönüllerimizin zirvesinde dalgalanan şanlı Türk Bayrağımız Şanlıurfa’dan teslim alınarak Adıyaman temsilcimiz Muhammed Ali Gözel tarafından Gaziantep temsilcisi Sinan Yılmaz’a teslim edilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.