AFAD ekipleri halkı bilinçlendiriyor

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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Adıyaman AFAD Müdürlüğü ekipleri Demokrasi Parkı’na çadır kurdu. 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle çadır kurup stant açan ekipler, vatandaşları bilgilendirmek için broşür ve maske hediye etti.

2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunan görevliler deprem, sel, heyelan gibi afet durumları ile ilgili bilgi verdi.

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