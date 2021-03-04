Adıyaman’da gıda işletmeleri denetlendi

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu Dinamik Denetim Süreci kapsamında gıda denetimi yaptı.

Kontrollü normalleşme dönemi dinamik denetim sürecinde Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 8 ayrı gıda denetim ekibiyle Adıyaman’da bulunan gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’ın da eşlik ettiği gıda denetimlerinde Covid salgını ile mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetimler yapıldı.

Nurettin Kıyas denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrollü normalleşme döneminde gıda işletmelerinin denetiminin artarak devam edeceğiz Salgınla mücadele tedbirlerine aykırılık durumlarında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği yaptırımların uygulanıyor. Hem vatandaşlarımızın hem de gıda işletmecilerinin Covid19 kurallarına uyması salgının ortadan kaldırılması için oldukça önem arz etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.