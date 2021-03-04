Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Adıyaman’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere 1200 kilo yonca tohumu dağıtıldı.

Adıyaman’da çayır mera ve yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında destekleme faaliyetleri uygulanıyor. Bu kapsamda, Adıyaman İl Müdürlüğü üreticilerine dağıtılmak üzere 1200 kilo yonca tohumu temin edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen yem bitkisi tohumluk dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdür Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Ayhan Polat, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Programda konuşma yapan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Kaba yem ihtiyacının düşük maliyetler ile karşılanmasıyla sürdürülebilir ve karlı bir hayvansal üretim yapılabilir. Bu nedenle mevcut hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacını karşılaması için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda üreticilerimize Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme amacıyla mazot ve gübre desteği il birlikte 2020 yılında yonca ve korunga eken çiftçilerimize dekara 90 TL, silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 TL ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 TL destek verilmiştir. 2020 yılında İlimiz genelinde 352 çiftçimize 1.173.678 TL destek ödemesi almıştır.

2020 yılında hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yüzde 75 oranında Bakanlığımız tarafından finanse edilen proje ile İl Müdürlüğümüzce toplam 26.500 kilo yem bitkisi tohumu temin edilmiştir. Bu kapsamda üreticilerimize 13.600 kilo fiğ, 8000 kilo tritikale, 3000 kilo yonca, 1500 kilo süt otu ve 400 kilo silajlık soya tohumu dağıtıldı.

2021 Yılında ise Bakanlığımız Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 3.000 kilo yonca, 20.000 kilo fiğ, 5.000 kilo süt otu ve 800 kilo yemlik bezelye olmak üzere toplam 28.800 kilo yem bitkisi tohumu dağıtılacaktır. Yıl içinde toplamda 7.980 dekarlık Yem Bitkisi ekilişi ile 13.750 ton kaba yem elde etmeyi bekliyoruz” dedi.

İl Müdürü Nurettin Kıyas’ın sözlerinin bitimine müteakiben çiftçilerimize yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

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