Ambalaj atığı toplama aracı yandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da ambalaj atığı toplayan 3 tekerli araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yabancı uyruklu Muhammet Ali’ye ait plakasız ambalaj atığı toplama aracının atık kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Mehmet Akif mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen yangını fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.