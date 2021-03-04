Adıyaman 1954 Spor- 68 Aksaray Belediye Spor: 0-1

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, 68 Aksaray Belediye Spora 10 yenildi.

Adıyaman 1954 Spor, 68 Aksaray Belediye Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Deniz Kükrek yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmedi. Kıyasıya mücadelenin verildiği maçın ilk yarısı 00 beraber bitti. Maçın 61. dakikasında 68 Aksaray Belediye Spor oyuncusu Mustafa Apardı’nın vuruşuyla top ağlarla buluştu.

Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca rakip takım Adıyaman 1954 Spor deplasmanından 3 puan alarak ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.