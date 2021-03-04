Başkan Turanlı’dan korona uyarısı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Adıyaman’ın riskli iller arasında olması nedeniyle açıklama yaparak hastalığın yayılmasına karşı tedbirleri arttırdığını söyledi.

Başkan Turanlı, “Korona virüs hastalığının yayılmasına karşı ilçemizde tedbirleri arttırdık. Panik yapacak bir konu olmaması ile birlikte bizler gereken tedbirleri almakla sorumluyuz ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimiz maalesef kornona virüs vaka sayılarında çok yüksek riskli 17 il içinde yer almaktadır. İlimizde korona virüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Allah’ın izniyle Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

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