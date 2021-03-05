Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs polisten kaçamadı

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Adıyaman’da, bir ikametin bahçesinde bulunan depoya girmeye çalışan 2 şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Adıyaman Lisesi yakınlarında bulunan bir ikametin bahçesine girerek buradaki depoya girmeye çalışan 2 şahsı fark eden mahalle ve çarşı bekçileri şahısları yakalamak istedi. Bekçilerin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıslar ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Destek ekiplerin gelmesiyle yakalanan her iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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