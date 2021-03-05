Polis merkezinde kavga eden komşulara 21 bin 700 TL ceza

Adıyaman’da, birbirlerine saldırdıkları için gözaltına alınan ve daha sonra götürüldükleri polis merkezinde yeniden kavga eden komşulara 21 bin 700 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi’nde komşular arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezine götürdü. Burada karlı karşıya gelen şahıslar yeniden kavga etti. Polis merkezinde bulunan polisler şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Etkisiz hale getirilen şahıslara sosyal mesafeye uymamaktan, karakolda kavga etmekten ve yapılan uyarılara aldırış etmemekten dolayı kişi başı 3 bin 100 TL para cezası olmak üzere 7 kişiye toplam 21 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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