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Prof. Dr. Köksal Yuca uyardı: "Burun kanaması tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir"

İHA

Prof. Dr. Köksal Yuca uyardı: "Burun kanaması tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir"

Burun kanaması genellikle lokal, sistemik ve çevresel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak bazı durumlarda hayatı tehdit edebilecek sorunların göstergesi de olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, ciddiye alınması gerektiğini söylediği burun kanamaları hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Köksal Yuca, basit gibi görünen ve çoğunlukla dikkate alınmayan burun kanamalarının altında önemli nedenler olabileceğinin altını çizdi. Dr. Yuca, basit burun kanamalarının tanımını şöyle yaptı:
“Burun yapısında giriş bölgesinde yer alan damar ağı zengindir. Bu damar ağı aynı zamanda burun kanamalarının en sık görülen nedenidir. Bu bölgeye gelen darbeler, sümkürme, aksırma, burun karıştırma gibi faktörler damarları zedelenmesine ve kanama oluşmasına neden olabilir. Bu faktörlerle burun ön kısmında oluşan kanamalar basittir.”
Prof. Dr. Köksal Yuca, asıl dikkate alınması gerekenin ise burnun arka kısmından gelen kanamalar olduğunu vurgulayarak, "Bu kanamalar yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı kaynaklı olduğu için daha ciddi sorunlara neden olabilir" ifadelerini kullandı.
Tekrarlayan kanamalar tümör habercisi olabilir"
Tekrarlayan kanamaların tümör habercisi de olabileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Köksal Yuca, "Tekrarlayan burun kanamaları özellikle erken ergenlik çağındaki erkek çocuklarda genizdeki damarsal kaynaklı tümörler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yine erişkin hastalarda tek taraflı tekrarlayan burun kanamaları burun veya sinüs kaynaklı tümörlerin habercisi olabiliyor” dedi.
Risk altındaki hastalar
Prof. Dr. Köksal Yuca, burun kanaması yaşayan hastalardan kimlerin risk altında olduğunu ise şöyle anlattı:
“Alerjik rinit, kronik sinüzit, hipertansiyon, kanama bozuklukları bulunan hastalarda burun kanama riski biraz daha artıyor.”
Dr. Yuca, burun kanaması ile karşılaşıldığında ilk olarak hastanın başının öne eğilmesi gerektiğini söylerek, "Hastanın başı öne eğildikten sonra burnun ön kısmına baş ve işaret parmağıyla yaklaşık 510 dakika baskı yapılmalı. Bu kanamanın durmasına yardımcı olacaktır.” Kanama sonrası buz uygulaması yapılabileceğini de ekleyen Yuca, “Bu yöntemde önemli olan, buzun direkt olarak değil, bir beze sarılarak uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı.
Derin ve yavaş nefes almalı
Prof. Dr. Köksal Yuca, kanama kesilene kadar hastanın derin ve yavaş nefes alması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Tüm uygulamalarla birlikte, burun içi damarların kasılmasına neden olarak kanama önleyen spreylerden de kullanılabilir. Ancak basit sebepli kanamalar bazen çok tehlikeli hastalıkların habercisi olabildiğinden, kanamanın kontrol altına alınması oldukça zor olabilir ve acil müdahale gerekebilir. Bunun için en yakın sağlık kurumuna başvurmak önemlidir" diye konuştu.

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