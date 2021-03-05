Kovalamacayla durdurulan otomobilin motor kısmında esrar ele geçti

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün 'dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamacayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki 1'i sağlık memuru, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çelikhan ilçe girişinde kontrol noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurup aramaya başladı. Polis ekipleri, bu sırada kontrol noktasına yaklaşan otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü hızını artırıp yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, kapan atılarak durduruldu. Otomobildeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Z.Z. ile M.Ç. gözaltına alındı. Polisin araçta yaptığı aramada motor kısmına gizlenmiş 2 paket içerisinde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-05 12:00:41



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