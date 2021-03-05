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Şehit eşinin adına çeşme yaptıran eşe anlamlı fotoğraf Eşini şehit veren Rabia Kaya’ya belediyeden nikah fotoğrafı hediyesi

İHA

Şehit eşinin adına çeşme yaptıran eşe anlamlı fotoğraf Eşini şehit veren Rabia Kaya’ya belediyeden nikah fotoğrafı hediyesi

2018 Yılında Afrin’de şehit olan eşinin adına nikah kıydıkları salonun önüne çeşme yaptıran şehit eşi Rabia Kaya’ya Adıyaman Belediyesinden nikah fotoğrafları hediye edildi.
Adıyamanlı Rabia Kaya ile 7 Mayıs 2017 tarihinde Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi salonunda nikahları kıyılan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşmüştü. Eşi şehit olduğunda 20 günlük Afra isimli bebeğiyle yaşamaya başlayan şehit eşi Rabia Kaya eşinin ismini her yerde yaşatmak ve onu unutturmamak istedi. Şehit eşi Rabia Kaya, nikah kıydıkları Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi salonu önüne şehit eşi adına bir çeşme yaptırma kararı alarak belediyeye başvuru yaptı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın onayıyla şehit eşi nikah kıydıkları salon önüne çeşme yaptırdı. İki musluğu bulunan çeşmenin musluklarının üst kısmına, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Afrin Şehidi Uzman Çavuş Şahin Kaya ve eşi Rabia Kaya” yazısı yazıldı.
Şehit eşinin nikah salonu önüne yaptırmış olduğu çeşme sonrasında Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, şehit eşi Rabia Kaya, kızı Afra Kaya ve Rabia Kaya’nın babası olan Lami Dağ ile bir araya geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın adına yaptırılan çeşme önünde şehit ailesiyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oruç, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Başkan Oruç, şehit eşi Rabia Kaya’ya Adıyaman Belediyesi arşivlerinde bulunan 7 Mayıs 2017 tarihinde Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesinde çekilmiş nikah fotoğrafları hediye etti. Şehit eşiyle 2017 yılında kıymış oldukları nikah fotoğraflarını alan Rabia Kaya, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç aynı zamanda babası şehit olduğunda 20 günlük olan ve şuan 3 yaşını dolduran şehit kızı Afra’ya ise çeşitli oyuncaklar hediye etti. Şehit ailesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, “2018 yılında Afrin’de şehit olmuş Şahin Kaya isimli şehidimizin eşi Adıyamanlı ve Adıyaman’da yaşıyor. Kendilerinin talepleri üzerine isimlerini bir çeşmede yaşatmak istediler. Yaptığımız istişareler sonucu önünde bulunduğumuz nikah salonumuzda evlenmişlerdi ve çeşmeyi nikah salonu önünde yapmak, isimlerini burada yaşatmanın daha uygun olduğu düşünüldü. Burada bir çeşme yapıldı. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu topraklar bin yıldır şehit kanıyla yoğrulmuş topraklardır. Onlar bu memleketin nişaneleridir. Rabbim onlardan geri kalanlara onları korumayı ve sahip çıkmayı nasip eylesin” dedi.
Daha sonra konuşan Şehit Şahin Kaya’nın Kayınpederi Lami Dağ ise, "Şehidimizin nikahı bu nikah salonunda yapılmıştı. Arzu ettik ve nikah salonu önünde bir çeşmesinin olmasını istedik. Müracaat ettik kabul ettiler bizleri kırmadılar sağ olsunlar. Bizlerde çeşmemizi burada yaptık" diye konuştu.

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