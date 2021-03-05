Altyapı temizlik, bakım ve onarımları yapılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy ve mezralardaki altyapıların temizlik, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Samsat ilçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy ve mezralardaki kanalizasyon sistemlerinde basınçlı su ile temizleme, çöken yerlerle bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Yaz ayları öncesinde zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması sinek, sivrisinek gibi haşerelerin çoğalmasının önüne geçilmesi için de önemli olan kanalizasyon sistemlerinin temiz ve çalışır durumda olması için Taşkuyu, Kırmacık ve Ovacık köylerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

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