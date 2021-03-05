Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereyle mücadele kapsamında larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva döneminde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların yaz aylarında rahat yaşam koşullarına ulaşmasını hedefliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Şubat ayının sonlarında başlatılan ilçe genelinde muhtemel üreme kaynakları olan su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alınıyor” dedi.

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