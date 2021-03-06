Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir köy korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında toplanarak ilçeye bağlı Yeniköy’ün karantina altına alınmasına karar verdi.

Köyde artan korona virüs vakaları nedeniyle kurul, köyün tamamının 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi.

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