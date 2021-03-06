Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere korona virüs konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz personeli Adıyaman Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki 4 sınıfta öğrenim gören toplamda 80 öğrenciye yönelik eğitim verdi. Polisler öğrencilere genel güvenlik, Covid19, maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirmelerde bulundu.

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