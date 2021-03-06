Adıyaman´da otomobil ters döndü: 3 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. Serdar Budak yönetimindeki 34 ZH 2944 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada, sürücü Serdar Budak ile yanındaki yakınları Fadime Budak ve Belinay Budak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-06 16:45:03



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