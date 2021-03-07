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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İHA

Vali Çuhadar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak bir kutlama mesajı yayımladı. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzeli ‘Anne’ vasfını taşıyan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, kurtuluş savaşının görünmez kahramanları olan Türk kadınları, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, Büyük Türk Milletinin şanlı tarihinde ise anne ve eş olarak hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde her zaman baş üstünde taşınmıştır. Gerek inancımızda gerek gelenek ve göreneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürüyecektir. Bu vesileyle öncelikle Milli Mücadele’de ve 15 Temmuz’da gösterdikleri fedakarlık ve vatanseverlik örneğiyle vatanımızın ve milletimizin istiklali için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fazilet timsali anneleri ile eşleri başta olmak üzere, çocukları, eşi ve sevdikleri uğruna ellerini nasır, yüreğini hasır eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

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