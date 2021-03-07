Eline aldığı av tüfeğiyle rastgele ateş etti: 2 yaralı Adıyaman’da alacak verecek meselesinde ortalık karıştı

Adıyaman’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir şahıs eline aldığı pompalı av tüfeğiyle sokak ortasında rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Malazgirt Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Özcan İ. isimli bir şahıs pompalı av tüfekle rast gele ateş etmeye başladı. Sokak ortasında elindeki pompalı av tüfeğiyle ateş eden Özcan İ., olay yerinde bulunan Veysel K., ile Cengiz Y.’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Veysel K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken ayağına saçma isabet eden Cengiz Y. ise yakınları tarafından otomobille aynı hastaneye götürüldü.

Olayı gerçekleştirdikten sonra evinin balkonundan dışarıyı izleyen Özcan İ.’yi yaralıların yakınları linç etmek istedi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Özcan İ., evinden çıkarılarak ekip aracına bindirildi. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın pompalı av tüfeğiyle ateş etme anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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