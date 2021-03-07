Eline aldığı av tüfeğiyle rastgele ateş etti: 2 yaralı Adıyaman’da alacak verecek meselesinde ortalık karıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eline aldığı av tüfeğiyle rastgele ateş etti: 2 yaralı Adıyaman’da alacak verecek meselesinde ortalık karıştı

İHA

Eline aldığı av tüfeğiyle rastgele ateş etti: 2 yaralı Adıyaman’da alacak verecek meselesinde ortalık karıştı

Adıyaman’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir şahıs eline aldığı pompalı av tüfeğiyle sokak ortasında rastgele ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Malazgirt Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Özcan İ. isimli bir şahıs pompalı av tüfekle rast gele ateş etmeye başladı. Sokak ortasında elindeki pompalı av tüfeğiyle ateş eden Özcan İ., olay yerinde bulunan Veysel K., ile Cengiz Y.’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Veysel K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken ayağına saçma isabet eden Cengiz Y. ise yakınları tarafından otomobille aynı hastaneye götürüldü.
Olayı gerçekleştirdikten sonra evinin balkonundan dışarıyı izleyen Özcan İ.’yi yaralıların yakınları linç etmek istedi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Özcan İ., evinden çıkarılarak ekip aracına bindirildi. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın pompalı av tüfeğiyle ateş etme anları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da kısıtlamada silahlı kavga
YEREL HABERLER Adıyaman’da kısıtlamada silahlı kavga
Yeni mahalleye ‘Mahalle Bahçesi’ yapıldı
YEREL HABERLER Yeni mahalleye ‘Mahalle Bahçesi’ yapıldı
Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz
YEREL HABERLER Adıyaman'da belediye otobüsleri 8 Mart'ta kadınlara ...
Milletvekili Tutdere, kadına yönelik şiddeti meclis gündemine taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, kadına yönelik şiddeti meclis ...
Vali Çuhadar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
CHP’den AK Partiye ziyaret
YEREL HABERLER CHP’den AK Partiye ziyaret
Yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da cadde ve ...
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı
Adıyaman´da otomobil ters döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da otomobil ters döndü: 3 yaralı
Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı
YEREL HABERLER Polisler, öğrencileri korona virüs konusunda uyardı
Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı
Besni’de Fethi Sekin Hatıra Ormanında fidan dikimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Besni’de Fethi Sekin Hatıra Ormanında fidan dikimi ...
Adıyaman’da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da geniş kapsamlı korona virüs toplantısı ...
HDP ile bağlantılı 2 kişi terör örgütüne yardımdan tutuklandı
YEREL HABERLER HDP ile bağlantılı 2 kişi terör örgütüne yardımdan ...
Samsat'ta yapılacak çalışmalar planlanıyor
YEREL HABERLER Samsat'ta yapılacak çalışmalar planlanıyor
Okuduğu İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşattı
YEREL HABERLER Okuduğu İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşattı
İl Özel İdaresinin 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER İl Özel İdaresinin 2020 yılı faaliyet raporu ...
24 Derslikli ilkokulunun temeli dualarla atıldı
YEREL HABERLER 24 Derslikli ilkokulunun temeli dualarla atıldı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi larva üreme noktalarını ilaçlıyor
Altyapı temizlik, bakım ve onarımları yapılıyor
YEREL HABERLER Altyapı temizlik, bakım ve onarımları yapılıyor
Şehit eşinin adına çeşme yaptıran eşe anlamlı fotoğraf Eşini şehit veren Rabia Kaya’ya belediyeden nikah fotoğrafı hediyesi
YEREL HABERLER Şehit eşinin adına çeşme yaptıran eşe anlamlı ...