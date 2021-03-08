Kendi günlerinde çalışan tarım işçisi kadınlar unutulmadı Serada çalışan kadınlara karanfil sürprizi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nde domates serasında çalışan tarım işçisi kadınlar unutulmadı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde domates serasında çalışan kadınları ziyaret eden Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas, kadınların gününü kutlayıp karanfil ve hediye paketi verdi. Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zülkif Orak ile birlikte Diyarbakır yolu üzerindeki seraya giden Kiyas, kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra karanfil ve hediye paketi verdi.

Serada çalışan Zeynep Mantaş sabahın erken saatlerinden itibaren seraya geldiklerini belirterek, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tarım müdürümüz aramızda bulunmaktadır. Sabah saat 07.00'da geliyoruz, ekiminden hasadına kadar biz bayanlar burada çalışıyoruz. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Hediyeler için de teşekkür ediyoruz” dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas kadınları ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini belirterek, “Serada çalışan kadınları ziyaret ettik. Özellikle burada çalışan kadınlarımızı ziyaret edip küçük de olsa onlara bir hediye verdik. Bakanımızın selamlarını ilettik. Dünya kadınlar gününde emekçi kadınlarımızı yerinde ziyaret ettik ve onların çalışmalarını yerinde gördük, sorunlarını dinledik. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Emekçi kadınlarınıza da iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

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