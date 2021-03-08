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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Keleş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

İHA

Müdür Keleş, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle kurumda görev yapan kadın personellerle bir araya gelerek onların gününü kutladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KYK Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan kadın personellere karanfiller dağıtıldı.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları Murat Yurtsever, Aslı Kahraman Yıldızoğlu ve Ömer Özcan, kurumda görevinde göstermiş olduğu başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı 9 kadın personelle teşekkür belgesi de takdim etti.
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Müdür Fikret Keleş, “Kadın eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. Kadının birey olarak eş olarak ve sosyal hayatın farklı alanlarında etkinlik göstererek yerine getirdiği sorumluluk ve görevleri ne kadar güzel ne kadar önemli ve değerli olursa olsun hiç biri bir kadını bir insana anne olmak kadar saygın ve değerli kılamaz. Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Ülkemizde, kadınların haklarına geçmişten bu yana önem verilmiş olup, son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bu duygularla, başta şehit ve gazilerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere, il müdürlüğümüzün kadın mensuplarının meslek hayatları boyunca erkek memurlarımızın görevlerini başarıyla yerine getirmelerine katkıda bulunan eşleri başta olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım” diye konuştu.

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