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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından rögar kapaklarının bakım ve onarımı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarında rögarlarda yaşanan tıkanmaların önüne geçilebilmesi için temizlik çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçede bulunan rögarlar tek tek temizlenmeye başlandı. Belediye ekipleri aynı zamanda İşlevini kaybetmiş rögar kapaklarını da değiştirdi.

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