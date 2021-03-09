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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar hem öğreniyor hem tasarlıyor

İHA

Kadınlar hem öğreniyor hem tasarlıyor

Adıyaman’ın Besni Kesmetepe Belediyesi, İşkur desteği ile dikiş nakış ve moda tasarım kursuna gelen kursiyerler hem öğreniyor hem de tasarlıyor.
Beldede açılan dikiş, nakış ve moda tasarım kurslarıyla ile ilgili açıklamada bulunan Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, kadınların hem öğrenip, hem de tasarlayacağı kurslarda istihdama katkı sağlayacaklarını söyledi.
Açılan kursta 57 kursiyerin bulunduğunu belirten Başkan Ali Yılmaz, “Bu kursiyerlerimizin aylık maaşları ödenecek ve sigortaları yatacak. Kurslarımızda kadınlar eğitmenler aracılığıyla dikiş, nakış ve moda tasarım eğitimi alarak öğreniyorlar, tasarlıyorlar ve aynı zamanda aile bütçesine katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

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