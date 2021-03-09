Yunus Emre mahallesine en büyük bahçe

Adıyaman’da sayılarına her gün bir yenisi eklenen ‘Mahalle Bahçeleri’nin en büyüğü Yunus Emre mahallesinde oluşturuldu.

‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan ‘Mahalle Bahçesi’ projesine ara vermeden devam eden Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, en büyük ‘Mahalle Bahçesi’ni Yunus Emre mahallesinde oluşturdu.

Daha önce Cumhuriyet, Sümerevler, Yeni Mahalle ve Alitaşı mahallelerinde bulunan deprem toplanma alanlarına ağaçlar dikerek oluşturulan ‘Mahalle Bahçesi’nin en büyüğü 2 bin 700 metre karelik alana dikilen 88 ağaçla Yunus Emre mahallesinde tamamlanarak, halkın hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmadan duyduklarını memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.

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