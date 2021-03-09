Başkan Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Süleyman Kılınç, Peygamber Efendimiz’in (SAV) göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandilinin önemine değinerek başladığı mesajında, Miraç’ın başta İslam alemi ve Türk milleti olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Kılınç, “Miraç, ilahi emirlere teslim olmakla yüce mertebelere erişmenin yoludur. Bu ve bunun gibi anlamlı geceler kötülüklerden arınmak için birer fırsattır. Bu fırsatları en güzel şekilde değerlendirmemiz dileğiyle, Miraç Kandilinin başta İslam âlemi ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada refahın artmasına, iyiliğin ve kardeşliğin hakim olmasına, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bütün hemşerilerim olmak üzere, tüm din kardeşlerimin Miraç Kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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