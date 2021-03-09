Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 karantina altına alındı.

Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Erikdere köyünde 10 gün karantina kararı aldı. Köye giriş ve çıkışlara jandarma ekipleri izin vermiyor.

Karantina kararına ilişkin Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Erikdere köyü Aktoprak mezrasında PCR pozitif vakaların artması, köy halkının maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması, Aktoprak mezrasının bulunduğu konum ve köye geliş gidişlerin yoğun olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köy Muhtarınca gerekli tedbirlerin alınmasına, köy okulunun karantina boyunca faaliyetlerinin ve eğitim öğretim çalışmalarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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