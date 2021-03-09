Adıyaman’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında iş yerlerinde, sokaklarda ve caddelerde vatandaşlar ilk olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı. Polis ekipleri aynı zamanda vatandaşların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan uygulama yaklaşık 4 saat sürdü.

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