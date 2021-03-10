Turanlı’dan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turanlı, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Miraç Kandilinde yapılacak duaların, tüm insanlığı etkisi altına korona virüsün sona ermesine vesile olmasını diledi. Başkan Turanlı, “Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili' ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların memleketimizin ve ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, huzuruna, bereketine ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bütün hemşerilerim olmak üzere, tüm din kardeşlerimin Miraç Kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.