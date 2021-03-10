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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki üniversite öğrencisi köy okulunu yeniledi

İHA

İki üniversite öğrencisi köy okulunu yeniledi

İstanbul’dan Adıyaman’ın Besni ilçesinde Yeniköy’e bağlı Zormağra mezrasında bulunan ilkokula gelen 2 üniversite öğrencisi, okulun bakım ve onarımını yaptı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuki Düşünce Topluluğundan Yahya Topçu ve Musa Bekik isimli öğrenciler, Zormağara mezrasındaki ilkokulun tamirat, tadilat ve boyasını yaptı. Üniversite öğrencileri, birleştirilmiş sınıflarda 35 öğrencinin eğitim gördüğü okulu boyadı, kitaplık hediye etti, kütüphaneye kitap kazandırdı, Atatürk büstü yerleştirdi, bayrağı yeniledi, okulun bahçe düzenlemesini yaptı.
Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Zormağara köyüne gelerek bir hafta boyunca çalışan öğrencilere köylüler de yardım etti. Okulun bakımını yapan öğrencilere köy sakinleri çeşitli ikramlarda bulundu. Ayrıca proje kapsamında ilkokul öğrencilerine kıyafet, kitap ve ayakkabı desteğinde bulunuldu.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel okulun yapılan tadilat ve tamiratını yerinde inceleyerek, proje kapsamında okulun tadilatı için çalışan Yahya Topçu ve Musa Bekik’e teşekkürlerini iletti.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir, üniversite öğrencilerinin Besni'ye gelerek küçük yüreklere dokunmalarının kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Besnimize bağlı Zormağa köyümüzde İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuki Düşünce Topluluğundan Yahya ve Musa kardeşlerimizin okulumuza yapmış olduğu katkıları yerinde görmek ve kendileri ile birlikte çocuklarımıza getirdikleri hediyeleri dağıtmak için buradayız. Gerçekten böyle gençleri görmek bizleri gururlandırıyor. İstanbul’dan, Antalya’dan ve Malatya’dan buralara kadar gelip köy okullarında, küçücük yüreklere dokunmaları bizleri gerçekten çok etkiliyor ve geleceğe dair umutlarımızı da arttırıyor. Bugün burada hep birlikte çocuklarımıza hediyelerini dağıttık, okulumuzda yapılan değişiklikleri gördük ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. Herkes birbirinden mutlu, çocuklarımızın gözleri parlıyor. Öncelikle Hukuki Düşünce Topluluğundaki tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki böyle sorumlu gençler yetiştiriyoruz” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise "Okulumuzu boyadılar, kitaplık hediye ettiler, kütüphanemize kitap kazandırdılar, Atatürk büstü getirdiler, bayrak kazandırdılar, okulumuzun bahçesini düzenlediler, bazı yerlerde elleri ile sıva yaptılar, sağ olsunlar okulumuza güzellikler getirdiler ve öğrencilerimize kıyafet yardımında bulundular. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesine ve Hukuki Düşünce Topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Kendilerini burada görmekten dolayı sevinçliyiz ve mutluyuz. Ne mutlu ki böylesine güzel evlatlarımız var” diye konuştu.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuki Düşünce Topluluğu Başkanı Yahya Topçu, “Sosyal Sorumluluk komisyonumuzda yapmış olduğumuz ilk etkinlik Ocak ayında sokak hayvanlarına mama vermek oldu. Biz bu tür aktiviteleri daha çok yapmak adına bir araştırma içerisine girdik ve yeni projelerimizde köy okullarına yardım etmek ve köy okullarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamak olarak kararlaştırdık. Araştırmalarımız sonucunda Besni’ye bağlı Zormağara ilkokulunu bulduk ve sponsor arayışına girdik. Sağ olsunlar Malatya’dan, İstanbul’dan, Antalya’dan ve Ankara’dan bizlere destek olanlar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Hukuki Düşünce Topluluğu Başkan Vekili Musa Bekik ise "Biz bu okulumuzu internet üzerinde araştırarak bulduk ve okulumuzun yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Biz büyük bir ekibiz. Okulumuzun basketbol potalarını boyadık, voleybol sahasını yaptık, filelerini getirdik, okulumuzun dış cephe boyasını yaptık, bayrağımızı yeniledik, Atatürk büstü getirdik, kitaplıklar getirdik, öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdik, öğrencilere kitap yardımında bulunduk. Yani okulumuzu daha güzel bir eğitim yuvası haline getirmenin çabası içerisine girdik ve bunu da başarı ile yerine getirdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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