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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev uygulamada ceza yağdı

İHA

Dev uygulamada ceza yağdı

Adıyaman'da 216 polisin katıldığı dev uygulamada 3 bin 223 kişi ve 588 araç kontrol edilirken pandemi kurallarına uymayan 27 kişiye, evrak eksikliği bulunan 13 aracın sürücüsüne ceza uygulandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinin farklı noktalarından de yapılan ‘Huzurlu sokaklar’ uygulamasında 3 bin 223 kişinin kimlik kontrolü, 588 araç kontrolü, 130 toplu taşıma aracı, 27 park, 10 metruk bina ve 333 iş yeri incelendi. 216 Polisin katıldığı denetimlerde 15 kişiye maske takmamaktan, 12 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 13 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri aynı zamanda hırsızlık suçundan aranan 1 şahsı, bakaya olan 3 şahsı yakalarken 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ile 16.77 gram esrar maddesi de ele geçirdi. Polis ekipleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

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