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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı

İHA

Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı

PKK/KCK terör örgütünün elebaşlarından Sabri Ok ve beraberindekiler tarafından 42 yıl önce pusuya düşürülerek şehit edilen Adıyamanlı Gazeteci Sami Nakipoğlu, mezarı başında anıldı.
PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden birisi olan Sabri Ok ve beraberindeki kişiler tarafından 9 Mart 1979 tarihinde evinin önünde pusuya düşürülen Adıyaman Yaman Ses Gazetesinin sahibi Sami Nakipoğlu şehadetinin 42.yılında unutulmadı.
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz beraberinde ki kişiler Şehit Sami Nakipoğlu’nun Adıyaman Belediye Mezarlığındaki mezarı başında andı.
Bölgenin sevilen ve önemli kanaat önderlerinden birisi olan Sami Nakipoğlu’nun Cumhuriyet döneminin Adıyaman’da yetişmiş entelektüel donanımlı kişilerinden birisi olduğunu kaydeden Genel Başkan Zeynal Abidin Kıymaz, “Kendisini iyi yetiştirmiş, şairyazar usta bir gazeteciydi. Fakir fukaranın ihtiyaçları için didinen, yoksul kimselerin haklarının arayıcısı, zalimlik yapan veya halka iyi davranmayan yöneticilerin korkulu rüyasıydı. Vatan bayrak Türkiye ve Atatürk sevdalısı bir entelektüeldi. Toplumun her kesimin saygısını alan bu Adıyamanlı terör örgütlerinin hedefi oldu. Rahmetli, gazetede çalışanlarının maaşını ödedikten sonra evine dönerken 9 Mart 1979 günü kapısının önünde PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Adıyaman’da binlerce yıldır barış içerisinde yaşayan halkın kardeşliğine kurşun sıkıldı. Mezhep ve etnik çatışma hedefleyenlerin bölgeyi yangın yerine çevirme hedeflerini Adıyamanlılar sağduyusuyla boşa çıkardı. Terör bölgemizden çok can aldı, Sami Nakipoğlu ’da teröre kurban giden memleket sevdalısı bir büyüğümüzdü, mekanı cennet olsun, basın camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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